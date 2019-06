Gonçalo Portugal e Ludgero estreiam-se nos convocados da Seleção

O guarda-redes Gonçalo Portugal (Sporting) e o pivot Ludgero (Quinta dos Lombos) estreiam-se nos convocados da seleção portuguesa de futsal, para os jogos particulares com a Noruega.Na lista de 14 escolhidos pelo selecionador Jorge Braz, divulgada esta sexta-feira, os finalistas do campeonato, Benfica e Sporting, contribuem cada um com cinco jogadores, num grupo em que não está incluído Ricardinho (Inter Movistar).Portugal defronta a Noruega em 22 e 23 de junho, no Pavilhão Multiusos de Fafe, com a concentração da seleção a acontecer em 18 de junho, em Guimarães. Os primeiros treinos realizam-se no Pavilhão da Universidade do Minho.- Guarda-redes: Gonçalo Portugal (Sporting) e Rui Pedro Cardoso (Modicus).- Ala: Márcio (AD Fundão), Pauleta (AD Fundão), Bruno Coelho (Benfica), Miguel Ângelo (Benfica), Tiago Brito (Benfica), Pany Varela (Sporting) e Pedro Cary (Sporting).- Universal: André Coelho (Benfica).- Pivot: Ludgero (Quinta dos Lombos).- Fixo: Fábio Cecílio (Benfica), Erick Mendonça (Sporting), João Matos (Sporting).