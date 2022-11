Gonçalo Sobral pede concentração

Após a qualificação para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões, o Benfica volta a centrar atenções no plano doméstico e Gonçalo Sobral recusa que o desgaste físico poderá ter influência no desempenho da equipa liderada por Pulpis. "Estamos um pouco cansados, mas muito felizes pelo objetivo alcançado. Amanhã [Hoje], estaremos preparados para vencer em Braga. Temos que estar concentrados os 40 minutos para conseguir a vitória, pois só assim vamos continuar no topo da tabela [com os mesmos 10 pontos do Sporting, mais três do que os bracarenses], que é o nosso objetivo no final da fase regular", destacou o fixo, de 26 anos, que chegou este ano ao clube da Luz. Entretanto, o Benfica divulgou que o ala Bruno Coelho sofreu uma recaída no processo de reabilitação da lesão muscular na coxa direita.