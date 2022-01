Guarda-redes Edu volta à convocatória para render lesionado Bebé

O guarda-redes Edu voltou à convocatória da seleção portuguesa de futsal para o Europeu'2022, para render o lesionado Bebé, depois de recuperar da infeção do coronavírus SARS-CoV-2, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Edu, que alinha nos espanhóis do Viña Albali Valdepeñas, teve um resultado positivo na véspera da viagem para os Países Baixos, onde está a decorrer a prova continental, tendo sido rendido por Bebé, que sofreu uma lesão muscular no gémeo interno à direita.

O guardião também falhou o Mundial2021, na Lituânia, conquistado pela equipa das 'quinas', devido a covid-19, mas tem agora a oportunidade de integrar o conjunto liderado pelo selecionador Jorge Braz, que venceu no jogo de abertura da competição.

Portugal venceu a Sérvia, por 4-2, na primeira jornada do Grupo A, defrontando no domingo os anfitriões Países Baixos, na Ziggo Dome, em Amesterdão, às 17:30 locais (16:30 em Lisboa), num confronto entre os líderes do agrupamento, com três pontos.

O Europeu2022 de futsal disputa-se até dia 06 de fevereiro, nas cidades neerlandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.