Guarda-redes Gonçalo Portugal renova com o Sporting

O guarda-redes português de futsal Gonçalo Portugal renovou contrato com o Sporting, mostrando-se "muito orgulhoso por continuar na sua casa", anunciou esta terça-feira o clube tricampeão nacional."É um orgulho imenso continuar nesta casa, que já é a minha há muitos anos, não só por ser o meu clube do coração, mas é muito bom pertencer a esta família e esta renovação faz-me acreditar mais no meu potencial", referiu o português no sítio do clube na Internet.O atleta formado no Sporting disse ainda que o clube vai tentar conquistar o tetracampeonato, diante do Benfica, à melhor de cinco jogos."Seríamos a primeira equipa portuguesa a consegui-lo, é um objetivo que temos todas as épocas [ser campeão nacional], ainda para mais ser 'tetra'. Vamos tentar, vamos lutar para isso e esperamos conseguir fazer história, queremos alcançar essa marca e, quem sabe, para o ano estarmos a lutar pelo 'penta'", concluiu.