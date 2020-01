Guarda-redes Hulk é reforço do Portimonense

O guarda-redes Hulk, de 25 anos, é reforço do Portimonense, 12.º classificado da 1.ª Divisão nacional de futsal.

Thomaz Farias, mais conhecido pela alcunha de Hulk, ostenta no seu currículo dois títulos de campeão do Brasil e uma Taça do Brasil e destaca-se pelo seu envolvimento nas ações ofensivas, marcando golos regularmente.

O Portimonense, recorde-se, chegou recentemente a acordo com Careca, um dos mais conhecidos guarda-redes do Brasil, mas o jogador, de 30 anos, acabou por não conseguir entrar em território nacional, devido a questões de ordem burocrática. Os algarvios avançaram, então, para outra solução de qualidade num lugar em que contam apenas com João Silva e o jovem Bruno Alfarroba.

Hulk é o segundo reforço sonante do Portimonense no mercado de inverno, depois de Divanei, que se estreou na última jornada, diante do Belenenses, marcando dois golos num triunfo (5-2) que deixou os algarvios mais longe dos lugares de descida.

Divanei, de 35 anos, cumpriu grande parte da sua carreira em Portugal (Fundação Jorge Antunes e Sporting) e jogou depois no Cazaquistão, Sérvia e França. Conquistou um Mundial de clubes, uma Liga dos Campeões e, no nosso país, cinco campeonatos,três taças de Portugal e quatro Supertaças.