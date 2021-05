Guarda-redes morre depois de ser atingido por uma bola à queima-roupa na barriga

O guarda-redes Ricardo Costa, que também fazia partida da direção do Centro Social da Bufarda (Atouguia da Baleia), morreu sábado, depois de ter sido atingido por uma bola à queima-roupa na zona abdominal durante o jogo com o Centro Social de Évora de Alcobaça, realizado na véspera.





Segundo conta a 'Gazeta das Caldas', o jogador de 25 anos foi assistido pelas equipas médicas dos dois clubes e recebeu, depois, assistência dos bombeiros de Peniche.Ricardo Costa foi transportado ao hospital de Peniche, onde deu entrada como ferido leve, mas já depois de hospitalizado a situação complicou-se, acabando por falecer no dia seguinte.O clube lamentou, naturalmente, o sucedido. "A direção do Centro Social da Bufarda hoje perdeu um elemento da direção e da equipa de futsal. Desde já prestamos nossas sinceras condolências à família do nosso colega Ricardo Costa. Um forte abraço de apoio a toda a direção, equipa de futsal e equipa técnica que tenham muita força para continuar a lutar. Guardamos os bons momentos, a amizade e o companheirismo... até sempre Ricardo. Agradecemos todo o apoio que nos tem chegado de outras equipas e instituições", pode ler-se numa nota publicada no Facebook.