Guerreiros chegaram à ‘oitava’ de Eléctrico

O golo do Eléctrico logo aos 7 minutos não conseguiu perturbar um Sp. Braga que teima em conviver da melhor forma com as vitórias. Esse remate certeiro de Simi Saiotti foi apenas um contratempo inicial para os arsenalistas, que acabaram por somar o oitavo triunfo no campeonato, que lhes permite chegar aos 25 pontos, os mesmos do líder Sporting.

Antes do quarto de hora já o Sp. Braga tinha virado o resultado a seu favor, com golos de Ygor Mota e Allan, que tem estado debaixo de olho de Benfica e Sporting, como Record deu conta em tempo oportuno. Sempre em alta velocidade perante um Eléctrico que ainda chegou a ameaçar a igualdade a duas bolas, Robinho aumentou a vantagem dos minhotos para 3-1 aos 19’, resultado com que se chegou ao intervalo.

A tarefa do Eléctrico complicou-se com a expulsão de Simi Siaotti, por acumulação de amarelos, no começo da segunda parte (23’), logo aproveitada pelo Sp. Braga para alargar um resultado, através de Tiago Brito e Tiago Correia. Depois, Allan assumiu o protagonismo. O pivô fechou a goleada (7-2) ao completar um hat trick e, muito provavelmente, deixou impressionando quem tenha decidido tirar notas sobre o seu desempenho. O brasileiro de 24 anos cumpre a quinta temporada com a camisola dos guerreiros, tendo chegado a Portugal para jogar pelo Fundão em 2018.