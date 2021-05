Guitta anuncia que vai deixar o Sporting e revela mais duas saídas de Alvalade

O brasileiro Guitta revelou que vai deixar o Sporting no final da temporada. Em conversa no Instagram com Vinicius, antigo jogador e internacional canarinho, o guarda-redes de 33 anos explicou que não vai renovar contrato com os leões e anunciou ainda que os compatriotas Taynan e Rocha também estão de saída da equipa de futsal do clube de Alvalade.





"Não vou ficar, não. Se já tenho algo? O empresário diz que ainda não posso falar. Não tivemos acordo, é definitivo", disse Guitta, que depois admitiu que o futuro deverá passar por Espanha.Refira-se que o guardião está a cumprir a terceira época no Sporting e foi uma das figuras da equipa orientada por Nuno Dias na recente conquista da Liga dos Campeões de futsal , na Croácia.