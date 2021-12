Guitta elogia Bernardo Paçó: «Deu para ver que a baliza estava completamente segura»

A lesão do guarda-redes Guitta, ao 17º minuto do embate com o Sinara Ekaterinburg foi a única má notícia do encontro em que a equipa de Nuno Dias se qualificou uma vez mais para a final four da UEFA Futsal Champions League. No final, o guarda-redes brasileiro confidenciou ao que sentiu no momento da queda."Quando fiz a defesa, senti um estalo no tornozelo", adianta o guardião leonino, que percebeu rapidamente que não poderia regressar à quadra. "Fora de campo, senti um pouco mais de incómodo no tendão, não havia hipótese de voltar ao jogo", acentua Guitta, admitindo que teve um substituto [Bernardo Paçó] à altura. "Com o decorrer do jogo, deu para ver que a baliza estava completamente segura e o coração acalmou e nós conseguimos essa qualificação", referiu o que era, no fundo, o objetivo primeiro da equipa verde e branca.Quanto à atuação do companheiro que o substituiu, Guitta não tem dúvidas. "Entrou concentrado, sentiu o que a equipa e o jogo precisavam, fez uma bela partida e, sem dúvida, ele foi um dos responsáveis pela nossa qualificação", remata o guardião dos leões.Depois de realizar os habituais exames complementares de diagnóstico, o Sporting deve divulgar o tempo de paragem de Guitta.