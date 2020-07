Guitta renova com a equipa de futsal do Sporting

O guarda-redes Guitta renovou contrato com a equipa de futsal do Sporting e vai continuar a defender a baliza dos leões na próxima temporada, anunciou esta segunda-feira o emblema lisboeta, no seu site oficial.

O guardião brasileiro, de 33 anos, passou as duas últimas épocas na equipa de Alvalade, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça de Portugal e uma Supertaça nos 51 jogos que disputou.

"Continuar no Sporting significa continuar a lutar por títulos e também por sonhos. Um deles o campeonato português, que ainda não conquistei, e outro a segunda Liga dos Campeões consecutiva", disse Guitta, em declarações ao site do clube.

O novo contrato do internacional brasileiro aparece um dia depois do Sporting ter também renovado com o italiano Diego Cavinato e com o brasileiro Rocha.

Esta época, as competições nacionais foram suspensas em março devido à covid-19 e, depois, canceladas, sem atribuição de título.