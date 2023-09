Higor substitui lesionado Rocha na convocatória da seleção do Brasil

O pivô Higor do Benfica (POR), foi convocado pelo técnico Marquinhos Xavier. O atleta substitui Rocha, também do Benfica, cortado por conta de uma lesão.



A primeira partida contra a Dinamarca será no dia 5 de outubro, às 14h (horário de Brasília), no Brondby Hallen, em Brondby pic.twitter.com/AjGdZcDQjq