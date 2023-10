Hugo Neves e o jogo com a Arménia: «O foco e o compromisso têm de ser máximos»

O pivô internacional português Hugo Neves assumiu esta terça-feira que Portugal encara "com a mesma seriedade e ambição" o jogo com a Arménia, depois de ter vencido Finlândia e Geórgia no apuramento para o Mundial de futsal.

"Vencemos os dois jogos anteriores com Finlândia e Geórgia com todo o mérito, mas não foram jogos fáceis e estes dois com a Arménia também não vão ser, certamente. Encaramos todos os jogos com a mesma seriedade e ambição. Somos um grupo forte e muito coeso", analisou o jogador.

Hugo Neves falou na Arménia, onde Portugal chegou já perto da madrugada de hoje, dia em que já treina em Erevan, em mais uma sessão de preparação para o jogo de sexta-feira, da terceira jornada de apuramento para o Mundial.

"O foco e o compromisso têm de ser máximos, tal como aconteceu nos dois jogos anteriores. Acreditamos muito no nosso trabalho e naquilo que a equipa técnica tem implementado", acrescentou o pivô português.

Em relação às qualidades da Arménia, o internacional luso destacou a capacidade de jogar com guarda-redes subido.

"Tem jogadores possantes e com qualidade técnica. Sabemos que é uma seleção que utiliza muito o guarda-redes subido na construção, a fazer superioridade numérica e esse vai ser um dos fatores mais determinantes do jogo deles", explicou.

O jogo entre Arménia e Portugal realiza-se na sexta-feira no Complexo dos Desportos Karen Demirtchian, em Erevan, e terá início às 19 horas locais (16 horas em Lisboa), antes de se voltarem a defrontar, em 11 de outubro, na Póvoa de Varzim.

Portugal lidera o Grupo E de apuramento para o Mundial, com seis pontos, mais três que Finlândia e Geórgia, enquanto a Arménia segue em quarto e último lugar, ainda sem pontos.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão, e os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.

A seleção portuguesa é campeã mundial em título, conquistado em 2021, e bicampeã europeia, com títulos alcançados em 2018 e 2022.