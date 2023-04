Hugo Oliveira: «Conseguimos expor algumas das debilidades que o Sporting tem»

Apesar da derrota frente ao Sporting e consequente eliminação da Taça de Portugal, Hugo Oliveira era um treinador satisfeito com o que o Nun’Álvares produziu na meia-final da competição.

"Estou muito orgulhoso do percurso feito até aqui. Foi uma caminhada fantástica de uma equipa de uma divisão inferior, patamar no qual, como já tinha dito, se trabalha com muita qualidade e com jogadores desse nível. Acho que fizemos um excelente jogo e o resultado não demonstra aquilo que aconteceu hoje. Logicamente, o Sporting foi superior e esse seria o curso normal das coisas, mas apresentámo-nos de uma forma fantástica, tal como aconteceu nesta nossa caminhada. Estivemos em vantagem e deixámos o Sporting intranquilo. Eles ainda empataram, mas conseguimos fazer o 2-1. Não sei se foi bem ou mal [invalidado], mas sei que os deixou intranquilos. Ao intervalo, dado aquilo que tinha falado com os jogadores, a nossa réstia de esperança cresceu, mas sabendo que o tempo nos acabaria por condicionar muito. O Sporting colocou-se em vantagem, mas, como guerreiros que somos, fomos à procura de fazer outro golo. Criámos inúmeras situações no 5x4 e conseguimos expor algumas das debilidades que o Sporting tem, que não são muitas", salientou.