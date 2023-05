Incrível: Elétrico empata com o Leões Porto Salvo no último segundo e ganha nos penáltis

Houve um verdadeiro final à Hitchcock no futsal português. O Elétrico tinha o jogo praticamente perdido mas acreditou até aos últimos centésimos de encontro, disputado em Ponte de Sor. A perder por um golo (0-1) face ao tento de Pedro Cary, a forma encontrada de poder chegar rapidamente ao golo foi um canto direto.Foi assim que Daniel Airoso decidiu bater o canto e contou com a ajuda do guarda-redes Pedro Martinho, que não conseguiu travar o remate. O 1-1 a escassos momentos de ouvir a buzina permitiu à equipa da casa evitar a derrota no tempo regulamentar do jogo 1 dos quartos de final do playoff. A partida teve de ir para penáltis e aí quem levou a melhor foi o Elétrico, por 4-2.O próximo encontro dos 'quartos' disputa-se na sexta-feira, em Porto Salvo.