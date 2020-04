Inês Fernandes capitã e médica

Além de ser a capitã do futsal feminino do Benfica, Inês Fernandes também é médica. Por isso, a vida da internacional portuguesa, de 30 anos, tem sido uma roda-viva. "Só senti saudades do futsal ontem quando o Facebook me lembrou do Torneio Europeu de 2018. A vida de atleta está em ‘standby’ e tem sido difícil compatibilizar a flexibilidade dos turnos e as horas de sono alteradas e descontínuas com treinos caseiros para manter a forma", conta a jogadora, que pede aos portugueses para ficarem em casa.