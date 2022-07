Inês Fernandes recusa ideia de 'fantasmas' da final de 2019: «Já vivemos uma pandemia, uma guerra…»

Portugal venceu a Hungria por 6-0 e carimbou a passagem à final do Campeonato da Europa de futsal feminino. Apesar de o conjunto luso ter pela frente a Espanha, adversário com quem perdeu a final de há três anos, Inês Fernandes assegurou que essa partida não terá influência no encontro de domingo.

"O mundo já enfrentou uma pandemia, está a viver uma guerra e nós não somos as mesmas pessoas nem as mesmas atletas de há três anos. Esse jogo é só uma memória, tenho a certeza que vamos ser fiéis a nós próprias. Vai ser um jogo difícil, mas vamos estar prontas. Temos 'n' de jogos amigáveis com a Espanha, que é uma seleção forte. No entanto, nós também o somos. As duas seleções gostam de ter bola, privilegiam muito o 3x1 e o jogo costuma ser muito físico. Há muitos duelos fixo-pivot e alas desequilibradoras, vai ser um grande espetáculo. Confirmou-se o favoritismo e agora é 50/50", referiu.

Apelando à presença do público no jogo decisivo, a jogadora analisou ainda o embate desta sexta-feira com a Hungria: "Sabíamos que íamos apanhar um bloco mais baixo, elas tinham essa estratégia bem definida. Tentámos ser fiéis a nós mesmas e trabalhar o jogo. O que estava a dar era a finalização exterior, mas tínhamos uma muralha à nossa frente. No entanto, conseguimos o primeiro golo e, a partir daí, foi tudo mais fácil. Foi uma questão de a bola entrar".