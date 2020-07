Internacional brasileiro Fernandinho deixa Benfica

O internacional brasileiro Fernandinho deixa o futsal do Benfica após três épocas na equipa encarnada, informou esta quarta-feira o clube, adiantando que o pivot será jogador do Kairat Almaty.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o futsalista brasileiro Fernandinho não fará parte do plantel na próxima temporada, rumando ao campeonato cazaque para representar o Kairat Almaty", indica o Benfica.

O jogador, de 37 anos, que no palmarés conta com um título mundial com o Brasil e um Mundial de clubes com o Dínamo Moscovo, venceu com o Benfica, de 2018/19, um campeonato e três Taças da Liga.

"Não imaginei despedir-me da temporada assim, sem jogar, não é uma sensação boa para um atleta. Gostaria de estar na quadra a fazer o que mais gosto e com certeza sair bicampeão nacional. Não era o momento que desejava para sair do Benfica, faltava um título para conquistarmos juntos. Estou a abraçar um novo desafio com a mesma vontade e determinação que tinha no Benfica e que consegui ajudar a ganhar títulos", disse o pivot.

A saída de Fernandinho do futsal das águias junta-se às de Chaguinha e Bruno Coelho, que também deixam a Luz.

A época de 2019/20 foi suspensa em março e, depois, cancelada devido à pandemia da covid-19 e sem atribuição de título.