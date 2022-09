Internacional português Israel assina pelo Gondomar aos 45 anos

Aos 45 anos, Israel vai manter-se a fazer o desporto que mais gosta. O internacional português em 104 ocasiões pela seleção principal assinou pelo Gondomar e vai disputar o campeonato da AF Porto em 2022/23."Com todo o cuidado mas com uma grande ambição e rigor a Direção do clube, corporizada nos seus responsáveis máximos nesta área desportiva, tem o grato gosto de apresentar a nossa primeira contratação do plantel Sénior - o "nosso" Israel, atleta de créditos firmados, será um excelente ativo nesta difícil caminhada! Será certamente muito feliz na nossa família!", pode ler-se no comunicado do emblema gondomarense.Israel, que completa 46 anos em janeiro, começou a jogar futebol há 27 anos no Desportivo Operário Fonte Moura, disputava-se a época 1995/96. Em 1997, migrou para o futsal e para jogar no Boavista. Desde então, o experiente ala que na temporada transata envergava a camisola do Adc Bairros jogou no Freixieiro, Sporting, Boavista ou Miramar, alinhando também nos campeonatos espanhol e chinês.