Isilda Gomes: «Oportunidade para vermos os melhores»

RECORD - Que importância e significado tem para Portimão o Record International Masters Futsal?

ISILDA GOMES – A prova reveste-se de grande relevância para Portimão por apresentar um cartaz de luxo, com várias das principais equipas a nível mundial, servidas por muitos dos melhores jogadores da atualidade. Isso confere uma enorme projeção do nosso município a nível internacional, mostrando este destino turístico de excelência, vocacionado para acolher competições desportivas de elevado gabarito. Além disso, deveremos referir também a importância para a economia local, pois muitos apreciadores da modalidade agendam as suas férias para esta altura do ano e beneficiam do melhor de dois mundos: apreciam futsal de alto nível e passam dias magníficos em Portimão.

R - A prova conhece em 2023 um alargamento no número de participantes (de 4 para 6), de jogos e de dias de competição. O que determinou essas mudanças?

IG – Acredito que os excelentes resultados desportivos e mediáticos obtidos nas edições anteriores tenham estimulado a organização a dar este ambicioso passo, cimentando ainda mais o prestígio do Record International Masters Futsal. Serão mais dias de festa de uma modalidade em franco crescimento e afirmação e ganharemos todos com isso, a começar pelos entusiastas da modalidade.

R - No domínio competitivo, vamos ter em Portimão os quatro participantes da última edição da final four da Liga dos Campeões e ainda o Kairat e o Sp. Braga. Um quadro de luxo...

IG – Na verdade, a bitola está bastante elevada e abre um aliciante precedente: a próxima edição conseguirá ser ainda mais competitiva? Isso é trabalho da organização e de todos os que têm dado o melhor de si para a afirmação do torneio, nos dias de hoje uma referência da modalidade, fruto do seu enorme prestígio e das condições que tanto as equipas participantes como o público encontram em Portimão, importando referir a qualidade do Portimão Arena, um equipamento municipal preparado para eventos de grandes dimensões.

R - Uma das grandes novidades deste ano passa pela realização do Summit Masters Futsal, que reunirá muitos dos melhores treinadores do Mundo, numa troca de experiências. Como olha para esta aposta?

IG – Obviamente, é uma mais-valia que me apraz registar, já que a abordagem técnica da modalidade, proposta nesse encontro, onde marcarão presença alguns dos melhores treinadores do Mundo, vem enriquecer o evento, elevando-o a um patamar ainda mais relevante no universo do futsal, com a vantagem da partilha de conhecimentos com os treinadores algarvios, que muito beneficiarão.

R - Que mensagem deixa a quem gosta de futsal e está no Algarve por estes dias?

IG – Que venham ao Portimão Arena, pois dispõem de uma oportunidade única para apreciarem muitos dos melhores jogadores do momento nesta modalidade, num imperdível espetáculo proporcionado pelo Record International Masters Futsal. E ao mesmo tempo que vier juntará a excelência do futsal a boas experiências numa terra que sabe receber muito bem quem nos visita.