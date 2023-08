Isilda Gomes: «Retorno económico tem sido interessante»

RECORD - Qual a importância, do ponto de vista económico, deste torneio?

ISILDA GOMES – Recomenda o bom-senso que a avaliação do impacto de projetos com esta grandeza seja feita a médio prazo, mas os resultados obtidos na sequência das cinco edições anteriores permitem-nos afirmar com boa margem de segurança que o retorno junto do tecido empresarial de Portimão tem sido bastante positivo. Por outro lado, existem outros efeitos que devem ser medidos, apesar de não serem imediatos, e que também contribuem para um balanço extremamente positivo. Refiro-me, sobretudo, à divulgação da boa imagem de Portimão no exterior através de uma competição desportiva de excelência, um dado que reputo de essencial para um município que aposta na atividade turística.

"A cidade acabará por voltar à 1ª Divisão"

R - O futsal tem crescido em Portimão?

IG – Sim, sobretudo nos escalões etários mais jovens, e este grande torneio representa uma boa alavanca, por trazer os grandes ídolos à nossa terra. Vários clubes de Portimão, cujo trabalho louvo, têm desenvolvido meritório trabalho no setor da formação, com resultados significativos nos últimos anos, e acreditamos que essa tendência de crescimento irá manter-se.

R - O Portimonense desceu à 2.ª Divisão...

IG – Foi um passo atrás mas que será seguido, acredito, de passos em frente, sustentados no trabalho de base que está a ser realizado, com muitos jovens a despontarem e a apresentarem qualidade para competir nos escalões mais altos da modalidade. Dispomos de bons motivos para acreditar que em breve o Portimonense voltará à 1ª Divisão nacional de futsal.