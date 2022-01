Já são conhecidos os números que os jogadores portugueses vão usar no Euro'2022

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou esta quarta-feira, através do seu site oficial na Internet, a numeração que os jogadores portugueses da Seleção Nacional de futsal vão utilizar no Campeonato da Europa deste ano, que se disputa nas cidades de Amesterdão e de Groningen, na Holanda, entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro.Entre os guarda-redes convocados pelo selecionador Jorge Braz, de notar que André Sousa terá o número '1' na camisola, ele que anteriormente foi o '14' e o '12' ao serviço da Seleção Nacional, em 2010 e 2012 e em 2016 e 2018, respetivamente.Quanto aos jogadores, destaque para o número '9' do capitão João Matos e do '10' de Bruno Coelho, que soma, assim, o quinto número diferente em outros tantos Europeus de futsal - no Euro'2012 foi o número oito, no Euro'2014 o dois, no Euro'2016 o três e no Euro'2018 o sete.1 - André Sousa2 - André Coelho3 - Tomás Paçó4 - Afonso5 - Fábio Cecílio6 - Zicky7 - Miguel Ângelo8 - Erick9 - João Matos10 - Bruno Coelho11 - Pany12 - Edu13 - Tiago Brito14 - Pauleta