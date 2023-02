Jacaré "feliz" pelo golo na vitória frente ao Torreense

O Benfica venceu o Torreense por 2-1 e seguiu em frente na Taça de Portugal. O pivô do Benfica, Jacaré, foi uma das figuras do encontro ao marcar o primeiro golo dos encarnados e, no final, não escondeu a felicidade pelo apuramento para o oitavos-de-final da prova rainha do futsal português."Estou muito feliz pela classificação. O golo foi uma consequência do grande trabalho que o grupo tem vindo a fazer. Tivemos um jogo muito complicado, contra uma equipa que é muito bem organizada e composta por jogadores de alto nível mas, graças a Deus, conseguimos a classificação. Agora é esperar pelo próximo adversário", afirmou o futsalista à agência que gere a sua comunicação.Recorde-se que as águias carimbaram o triunfo na quarta eliminatória da Taça de Portugal com golos de Jacaré, logo aos 12 minutos, e Gonçalo Sobral, um minuto depois. Para a formação de Torres Vedras e ao cair do pano, marcou Giovanny mas o golo de nada serviu.A formação de Pulpis aguarda agora pelo sorteio, que se realizará na próxima quarta-feira, dia 8, às 14h30, para conhecer o adversário dos 'oitavos'.Autor: Inês Cunha