Jacaré fica um mês de fora

O Benfica informou que Jacaré ficará de fora das escolhas de Joel Rocha durante um período nunca inferior a um mês, devido a uma lesão ligamentar no joelho direito sofrida na partida de quarta-feira, frente ao Sporting. No melhor dos cenários, o pivô brasileiro poderá estar de volta para os ‘quartos’ da Liga dos Campeões, frente ao Kairat (28 de abril). Se assim for, perderá quatro partidas.

A primeira será a de hoje (19h), em casa do Leões de Porto Salvo, adversário que Joel Rocha considera de “dificuldade máxima”. “Há deslocações que o Benfica tem de colocar no patamar de um dérbi, e esta é uma delas”, referiu, deixando a ‘receita’ para o que falta da fase regular: “Temos de ganhar os jogos que faltam. Continuar a morder os calcanhares ao Sporting e, se possível, aproveitar um deslize.”