Jacaré renova com o Benfica até 2024: «Muito feliz pela confiança»

O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o pivô brasileiro Jacaré, futsalista que representa as águias desde 2016, por mais duas temporadas (até 2024). Em declarações ao site oficial do clube, o brasileiro, de 23 anos, assumiu estar "muito feliz pela confiança".

"Estou muito feliz por estar a prolongar contrato com este grande clube. O Benfica acolheu-me desde muito novo, cheguei cá com 17 anos e fico muito contente por estar cá mais anos. Passei pela formação, conheço bem o clube, a sua identidade e estou muito feliz por continuar cá", começou por dizer o futsalista, prometendo que o clube continuará a lutar por títulos: "Estou feliz pela confiança e por saber que tenho vindo a fazer um bom trabalho, tanto pessoal como coletivamente. Os Benfiquistas podem esperar que lutemos para ganhar títulos para este grande clube. É uma nova época e vamos concentrar-nos em ganhar títulos."