Janice faz três golos e decide Sporting-Benfica (2-4)

O Benfica levou a melhor no primeiro dérbi da época no futsal feminino e derrotou o Sporting por 4-2, no Pavilhão João Rocha, em duelo que abriu a 2ª jornada do campeonato.





As hexacampeãs nacionais foram para o intervalo em vantagem (3-1) e contaram com a inspiração da pivô Janice Silva, que fez um hat trick, com Maria Pereira a apontar o outro golo das águias. Para o Sporting marcaram Débora Queiroz e Érica Ferreira. O Benfica assume a liderança com 6 pontos, mais 3 do que o rival.