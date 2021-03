Janice: «Isto aqui é o Benfica e o coletivo tem de estar sempre à frente do individual»

Janice marcou três golos e foi decisiva para o Benfica conquistar a primeira edição da Taça da Liga feminina de futsal. No final da partida, a jogadora das águias desvalorizou a prestação individual e destacou o coletivo.





"Já sabíamos das dificuldades que nos esperavam, pois elas têm bastante qualidade e jogadoras internacionais, mas o [treinador] Pedro Henriques deu-nos o seu 'feedback' e na segunda parte entrámos melhor. É sempre especial quando marcamos, mas em primeiro lugar está sempre a equipa. Isto aqui é o Benfica e o coletivo tem de estar sempre à frente do individual. Uma palavra também para os adeptos que nos apoiam e não puderam estar presentes", afirmou a atleta do Benfica."Todas as equipas têm vontade de nos ganhar, pois temos quebrado vários recordes em Portugal, por isso vai ser cada vez mais difícil, mas queremos continuar a fazê-lo. Conseguimos mais um objetivo da época e agora é continuar a trabalhar para os próximos", acrescentou.