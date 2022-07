Janice Silva: «Acredito que um dia vamos ser campeãs da Europa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No rescaldo do desaire de Portugal frente a Espanha, Janice Silva deu ênfase aos detalhes que fizeram a diferença no jogo e pediu desculpa aos adeptos portugueses.

"Fizemos um excelente jogo. Entrámos aguerridas e a primeira parte foi inteiramente nossa, havendo a lamentar apenas um ou outro erro. Na segunda parte entrámos assim-assim. Sabíamos que ia ser um jogo decidido nos detalhes. Não fomos felizes, mas acredito que um dia vamos ser campeãs da Europa. Peço desculpa aos portugueses, que foram inexcedíveis no apoio. Demos tudo, fomos melhores. Parabéns à Espanha. Vamos ver agora o que há a melhorar. A Silvia é uma guarda-redes de topo mundial. Não tivemos sorte nos penáltis. Mais uma vez, estivemos quase", disse.