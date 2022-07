Janice Silva: «Se cada uma der o melhor de si tenho a certeza que vamos levantar o troféu»

Após o triunfo por6-0 de Portugal frente à Hungria, Janice Silva apontou já baterias à final com a Espanha.

"Ao início foi complicado porque não estávamos a encontrar a solução, mas o míster Luís pediu um desconto de tempo e conseguimos fazer o primeiro golo. Foi uma vitória muito importante, ainda por cima sem sofrer golos, e agora estamos focadas no final. Temos um dia de descanso e vamos pensar no que podemos fazer no jogo com a Espanha. Agradecemos ao público, que esteve connosco do início ao fim. A Espanha é um adversário difícil, tem jogadoras muito acima da média e um coletivo fantástico. Nós também temos uma seleção jovem e com bastante qualidade, se cada uma der o melhor de si tenho a certeza que vamos levantar o troféu. Ainda por cima estamos a jogar em casa, temos de desfrutar o momento e sentir a camisola da seleção", vincou a camisola 8.