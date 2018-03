A internacional portuguesa Jenny vai reforçar a equipa de futsal feminino do Burela, depois de ter deixado um Pescara (Itália) em crise.De acordo com o portal Zona Técnica Futsal, as jogadoras do emblema italiano, no qual também alinhou a guarda-redes Daniela Ribeiro (retirada por estar a semanas de ser mãe pela primeira vez), estavam descontentes com a existência de salários em atraso. A primeira saída foi mesmo do nome mais sonante do plantel, aquela que é considerada por muitos a melhor jogadora do Mundo, a brasileira Vanessa.

Autor: Cláudia Marques