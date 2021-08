Jéssica Martins reforça o Sporting

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Jéssica Martins para a nova época. A guarda-redes de 21 anos chega proveniente do Quinta dos Lombos.





"Sinto-me orgulhosa porque chego a um grande clube. Não é qualquer jogadora que atinge este patamar, acredito que tenho qualidade e que confiam no meu trabalho", afirmou em declarações aos meios de comunicação do Sporting.A mais recente contratação dos leões já passou por clubes como o GD Ismailitas, Leões de Porto Salvo, Benfica e, mais recentemente, o Quinta dos Lombos. A guarda-redes já venceu um Campeonato Nacional e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude ao serviço da seleção nacional de sub-19 em 2018."Chegar aqui é um passo enorme, mas acho que ainda posso evoluir. Vou trabalhar e quero continuar a aprender, porque sinto que o Sporting é um bom clube para isso. O objetivo é ganhar todos os jogos, pensando em apenas um de cada vez", afirmou.Como jogadora assegurou que uma das suas maiores qualidades é "o jogo de pés" que "pode ser uma mais-valia" para a equipa. A guarda-redes expressou ainda o seu desejo de ver as bancadas do Pavilhão João Rocha com público. "Depois de um ano complicado sem adeptos, isso faz toda a diferença em campo. Quando o Campeonato Nacional começar, espero que estejam presentes em força", concluiu.Jéssica Martins é a quinta contratação do Sporting para a temporada 2021/22, depois de Débora Lavrador, Inês Pombo, Beatriz Santos e Débora Queiroz.