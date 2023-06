João Filipe Soares é o novo treinador da equipa de futsal feminino do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Filipe Soares é o novo treinador da equipa feminina de futsal do Sporting, anunciou esta segunda-feira o clube, e sucede no cargo a Márcio Marcelino, mostrando-se orgulhoso com a nova aventura.

"Estou extremamente orgulhoso por este convite e desejoso que comece esta aventura. As ambições têm de ser proporcionais à dimensão deste clube. Temos de colocar o futsal feminino no patamar de grande referência em Portugal e é esse o nosso propósito. Aposta na formação, gente nova com muita qualidade, acreditar nas jogadoras que cá estão, que somos capazes de lhes dar ainda condições para melhorarem o rendimento", disse o treinador, que acredita que a próxima época será "extremamente proveitosa".

O técnico, que orientava a Académica, disse acreditar no potencial da equipa leonina e que espera que as jogadoras continuem a evoluir, com o objetivo de colocar o Sporting nas decisões e a discutir títulos.

"O que vi do Sporting na época passada foi gente competente, gente com qualidade, com margem de progressão muito grande, vou procurar ir ao encontro disso mesmo: procurar torná-las melhores jogadoras", explicou.