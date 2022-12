João Freitas Pinto renova com o Eléctrico

Através de um comunicado publicado nas redes sociais, o Eléctrico Futebol Clube informou esta quinta-feira os seus sócios e adeptos que chegou a acordo com o treinador João Freitas Pinto para a extensão do seu vínculo no comando da equipa técnica de futsal.





"O Eléctrico Futebol Clube informa os seus sócios e adeptos que chegou a acordo com o treinador João Freitas Pinto para a extensão do seu vínculo como treinador da equipa sénior de futsal."O treinador que comandou a equipa às meias-finais da Liga Placard e da Taça da Liga na época 2021/2022, continuará na época 2023/2024."Esta renovação reconhece o excelente trabalho desenvolvido pelo Mister João Pinto no Clube e a estabilidade que o mesmo atravessa", pode ler-se no comunicado publicado na página oficial do clube no Facebook.