João Matos alerta: «Se não entramos com o devido respeito podemos complicar as coisas»

Em defesa do país e em defesa do título, João Matos, o ‘multinternacional’ português, deu o mote para o embate de hoje diante da Finlândia, a valer o acesso às meias-finais do Europeu que se disputa na Holanda. Na antecâmara do desafio, o fixo de 34 anos tem uma só certeza: a dificuldade.

"Não é surpresa o que a Finlândia está a fazer aqui no Europeu. Trata-se de uma equipa muito forte fisicamente, muito objetiva e muito pragmática. São muito fortes fisicamente, muito intensos e numa pressão forte podem causar problemas também. Têm um remate e uma finalização de meia-distância muito fortes também, o que já se viu neste Europeu. Temos noção da dificuldade que vamos sentir", garantiu o jogador do Sporting, que lançou o aviso para esta partida, assumindo o favoritismo: "Se não entramos com a devida atenção, com o devido respeito, com o máximo empenho e dedicação, podemos complicar as coisas. Portugal é mais forte que a Finlândia e é favorito, mas isso de nada vale se dentro de campo e no cinco contra cinco não o demonstrarmos."

Quarto futsalista com mais internacionalizações por Portugal, João Matos também é o segundo jogador da turma das quinas com mais jogos em Europeus (23) estando a um desafio de igualar Gonçalo Alves. Pese a veterania, o fixo continua a sonhar: "É extraordinário aquilo que já consegui alcançar. No entanto, e não me canso de o dizer, falta-me alcançar tudo outra vez."