João Matos e a final da Champions: «Vamos lutar para levar o troféu para Lisboa»

João Matos garante que a equipa do Sporting vai fazer de tudo para conquistar esta edição da Liga dos Campeões. Os leões apuraram-se este sábado para a final, depois de terem deixado pelo caminho o Inter Movistar.





"Parabéns à equipa, tenho um orgulho enorme nesta equipa e na nossa trajetória. Fomos extremamente solidários uns com os outros, tínhamos a noção que o Inter era uma equipa intensa no processo ofensivo e defensivo. Fomos competentes nas tarefas defensivas, fomos extraordinários, enormes e estamos de parabéns pelo acesso à final", disse o capitão do Sporting, em declarações à televisão do clube."É uma recompensa pelo que temos vindo a trabalhar há largos meses. Trabalhamos para estar nos grandes palcos, somos muito dedicados, acreditamos muito no nosso valor e somos ambiciosos para ganhar tudo o que estiver ao nosso alcance. Temos uma equipa repleta de jovens irreverentes e com uma fome de títulos tremenda, à semelhança de muitos outros jogadores do plantel. Isso é o que nos equilibra", prosseguiu."Estamos sempre nas grandes decisões. Acredito que vamos lutar para levar o troféu para Lisboa, sinto que os sportinguistas nos mandam energias positivas", concluiu João Matos.