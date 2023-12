João Matos: «É muito saboroso ter cumprido o objetivo»

João Matos não escondeu a satisfação depois de Portugal bater a Finlândia () e garantir conquentemente o apuramento para o Mundial de futsal do próximo ano."É muito saboroso ter cumprido o objetivo [da qualificação]. Mais do que pensarmos no que poderá vir para a frente é pensarmos no que de bom fizemos. Até ao momento, foi de forma exemplar que nos apresentámos e competimos, demonstrando o nosso espírito, a nossa vontade, o nosso querer e ambição", disse o capitão da seleção portuguesa.