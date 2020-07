João Matos: «É um orgulho poder continuar a vestir a pele do leão»

João Matos chegou a acordo com o Sporting para a renovação do contrato por mais três temporadas. Em entrevista à Sporting TV, o capitão da equipa de futsal dos leões, de 33 anos, revela-se feliz por continuar a representar o clube que o formou. "É uma alegria tremenda continuar aqui e completar mais de 20 anos de casa, mais de metade da minha vida foi passada aqui", salienta.





O fixo, que liderou a equipa na conquista da Liga dos Campeões no ano passado, admite que envergar a braçadeira é "uma grande responsabilidade" que "continua a aumentar com o passar dos anos". "Este ano vamos ter algumas alterações no plantel e queremos manter essa identidade [ganhadora], algo que parte muito da minha responsabilidade", diz.Prestes a iniciar a 16ª época no emblema leonino, onde ganhou tudo o que havia para ganhar na modalidade, o internacional português revela a ambição de continuar a "trabalhar para vencer títulos". "Quero continuar cá, tenho de ganhar, de me empenhar, de ser profissional, de ter a atitude adequada e levar o nome do clube o mais alto possível", afirma.A aposta na formação tem sido uma realidade nos últimos anos, o que, na opinião do capitão leonino, vai trazer frutos no futuro. "Estes novos jovens são muito desinibidos e não ligam muito às emoções e à pressão do jogo. Vejo potencial para alguns jogadores se afirmarem na liga e no Sporting", refere.Quando este contrato terminar, João Matos já terá 36 anos. No entanto, admite jogar "mais algum tempo" numa modalidade que, segundo ele, evoluiu com o passar dos anos. "Hoje, o futsal é para atletas que são muito capazes em termos de potência, agilidade e velocidade. Antigamente era mais pela leitura de jogo", admite, concluindo: "Com o míster Nuno Dias, temos de ter essa capacidade física aliada a uma boa leitura de jogo. Quem tiver melhor leitura de jogo vai jogar mais."