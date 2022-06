João Matos: «Estamos numa fase favorável, mas o Benfica vai sempre acreditar que pode vencer»

O internacional português quer melhoraros erros dos leões, mesmo depois de vitórias nos dois primeiros jogos da final, ambas no prolongamento.

"Temos de ter consciência da responsabilidade e da importância que este tem jogo, assim como de que muitas das dificuldades que o Benfica nos tem criado têm tido muito a ver com aquilo que nós temos feito. Por isso, temos de limar algumas arestas e não podemos cometer tantos erros, sobretudo na fase de construção ou em lances de bola dividida", deu conta.

O capitão do Sporting, João Matos, vê o Sporting em momento favorável na final do campeonato de futsal após dois triunfos, mas dá conta do perigo da qualidade do Benfica, lembrando que "só houve uma final resolvida em três jogos""Estamos numa fase favorável, mas o Benfica vai sempre acreditar que pode vencer e, por isso, temos de entrar de forma dedicada, concentrada e empenhada para resolvermos a final já amanhã. Ainda assim, se isso não acontecer, também nada está perdido", atirou em declarações à Sporting TV.