João Matos lança final do Euro de futsal feminino: «É quebrar o enguiço como o masculino já o fez»

Três anos depois, as seleções de Portugal e Espanha voltam a defrontar-se na final do Campeonato da Europa de futsal feminino, novamente em Gondomar. Em 2019, 'nuestras hermanas' venceram por 4-0, mas, agora, diz quem acompanha de perto a modalidade que o desfecho será diferente.

"É um novo capítulo e uma nova oportunidade. Não se tem sentimento de vingança e de se querer fazer porque no passado não tivemos sucesso. É quebrar o enguiço como o masculino já o fez. Poucas dúvidas tenho de que o masculino e o feminino serão campeões da Europa. Agora não se vai pensar no passado. Vai-se sim olhar ao que é a organização, o erro do adversário. Vai ser jogo extremamente competitivo, entre duas grandes seleções, mas Portugal está muito mais forte e muito mais organizado do que no último Europeu. E por isso acredito piamente que Portugal vai levar de vencida a Espanha", começou por dizer João Matos, capitão da seleção masculina e espetador atento no jogo da meia-final frente à Hungria.

Referindo que o jogo da final vai ter ainda mais jogadores da seleção masculina na bancada (Tiago Brito, João Matos e o agora retirado Bebé estiveram esta sexta-feira em Gondomar), o fixo do Sporting destacou a "organização" e a "intensidade" como pontos fulcrais na partida decisiva deste domingo: "Acredito que a seleção que for mais intensa e consistente na pressão terá mais vantagem, isto porque impede a outra equipa de jogar e acredito que o recurso técnico não terá qualidade para superar uma forte pressão e uma forte intensidade defensiva. Para além disso, Portugal tem grandes pivots, tem jogadoras com um improviso na ala muito forte e duas fixas extremamente boas. Eu acho que Portugal tem mais do que condições, apesar de a Espanha ser uma forte seleção. O processo defensivo, a organização e intensidade defensiva vão ser chave para ganhar à Espanha e espero que assim seja".

O apoio dos adeptos foi uma constante durante todo o encontro que culminou com o triunfo de Portugal sobre a Hungria (6-0), num cenário que até mereceu uma reflexão pessoal de João Matos. "Pela minha idade e até pelos meus contratos provavelmente não jogarei mais nenhum Euro. Olhar para esta envolvência e perceber que posso não voltar a passar por isto deixa um arrepio. Gondomar é sempre um local que nos acarinha muito e que está sempre presente. Esta força é fundamental e domingo é preciso muito mais. Parabéns aos portugueses por este apoio", rematou o fixo.