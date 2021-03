João Matos: «Mostrámos que somos Portugal e o resultado está à vista»

Num dia muito especial, já que disputava o seu 150.º jogo pela Seleção Nacional, João Matos conseguiu acrescentar ainda uma vitória clara por 5-1 diante da Rep. Checa. Por isso, após o encontro, o capitão português mostrou-se duplamente satisfeito.





"Foi um dia especial pelas 150 internacionalizações, pela excelente exibição e excelente resposta ao último jogo, que foi mau. Mostrámos que somos Portugal e o resultado está à vista. Houve dois fatores chave: fomos mais intensos e eficazes na defesa, e no processo ofensivo adaptámo-nos com jogadas para criar profundidade. Foram mudanças que nos deixaram confortáveis no jogo, foi bom marcar cedo e depois soubemos sofrer. Tivemos atitude, querer e ambição", disse o jogador de 34 anos.Já Bruno Coelho, autor de dois golos, enalteceu a atuação da equipa. "Fizemos um jogo exemplar, muito completo, com uma grande entrega e entreajuda entre todos. Mais do que contente pelos dois golos, interessa destacar a vitória depois da exibição menos conseguida que tivemos no sábado. Estamos de parabéns pela exibição, pelo resultado e pelo foco que tivemos no jogo. Sabemos que somos campeões europeus, mas isso já passou e estamos a competir para entrar noutro Europeu. Queremos lá estar, somos exigentes, ambiciosos e estamos a trabalhar para isso."