Baixa de vulto no Sporting para o que falta disputar no playoff do campeonato nacional de futsal. O fixo João Matos, elemento fulcral na equipa de Nuno Dias, fraturou o quinto metatarso do pé direito no aquecimento do duelo com o Burinhosa, do passado sábado, uma lesão que o obrigará a ser operado e passar por um período de paragem de três meses.De acordo com o Sporting, aos cuidados do departamento médico estão ainda Cardinal (a recuperar de uma rotura muscular), Diogo (entorse da tibio-társica) e Merlim (traumatismo da coxa esquerda), ainda que sem lesões tão graves quanto a do capitão.

Autor: Fábio Lima