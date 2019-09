João Matos antevê Benfica-Sporting: «Não nos chega ganhar, temos de ganhar bem»

Sporting e Benfica têm, no próximo domingo, às 14h20, duelo marcado a contar para a 4.ª jornada da Liga Placard, no Pavilhão da Luz. Depois do triunfo (6-2) na Supertaça, o conjunto leonino quer nova vitória diante o rival lisboeta.Em entrevista ao Jornal Sporting, João Matos afirmou que os duelos entre as duas equipas "são sempre imprevisíveis", mas que espera um triunfo leonino para aumentar a distância na classificação."Os dérbis são sempre muito imprevisíveis. Já ganhámos e perdemos na Luz, o SL Benfica já ganhou e perdeu no João Rocha... é a velha história do detalhe, mas acredito cada vez mais que a concentração, a atitude e o empenho podem ser decisivos. Na Supertaça estivemos nos limites e o resultado acabou por ser volumoso, mas foi um jogo equilibrado. Agora, a partida vai voltar a ser equilibrada, mas muito importante porque nos podemos distanciar [na classificação]", afirmou o capitão leonino.Esta temporada, os leões somam quatro triunfos em outras tantas partidas e um total de 29 golos marcados e apenas quatro sofridos. Para João Matos, o nível de exigência da equipa do Sporting é "muito acima da média" e onde ganhar "não chega"."É visível que estamos com um nível de exigência interno muito acima da média. Não nos chega ganhar, gostamos de ganhar bem. Lutamos e trabalhamos para vencer, mas não ficamos satisfeitos. Sabemos que podemos dar mais do que aquilo que demonstrámos aos nossos adeptos. É isso que nos puxa uns aos outros para sermos melhores. Queremos ganhar bem, com golos bonitos e dar espetáculo sempre que possível. Claro que num dérbi isso é sempre mais difícil, mas queremos sair de consciência tranquila de que demos o nosso melhor", finalizou.