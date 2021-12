João Matos: «Os erros e os pormenores vão definir a vitória»

Voz de comando da equipa dentro e fora das quatro linhas, João Matos fez esta terça-feira a antevisão ao duelo com o Benfica alusiva à Supertaça de Futsal. Sem surpresas, o capitão do Sporting garantiu que o objetivo passa por conquistar o troféu, apesar das dificuldades inerentes a um clássico com às águias.

"A expectativa é ganhar. Vai ser um jogo intenso e competitivo, com duas equipas que se conhecem muito bem. Os erros e os pormenores vão definir a vitória. Preparamo-nos bem para isso. Estamos alerta para todas as situações, trabalhamos algumas variantes para poder causar alguma surpresa, mas a probabilidade de o jogo se resolver nas transições e com o guarda-redes avançado é alta. A equipa que for mais consistente defensivamente está mais perto de ganhar", referiu João Matos, garantindo que as conquistas do passado nada significam.

"Fizemos uma época excecional no ano passado, mas no seio do balneário isso não conta para nada. De nada vale, se não triunfarmos já amanhã. Este é o primeiro troféu que podemos levantar esta época e esse é o nosso objetivo. Vamos dar tudo para ganhar novamente. Seja os três pontos ou um troféu, essa é a nossa mentalidade, o nosso foco e identidade", frisou.

O capitão do Sporting deixou ainda a promessa de que nunca haverá facilitismos por parte dos leões, sobretudo em encontros desta exigência: "É impossível estar descansado contra o Benfica. São duas equipas fortes, entre as quatro melhores da Europa e vai ser um jogo complicado para ambos. Nunca vamos entrar de ‘salto alto’. Estaremos sempre em alerta e sempre desconfiados. Temos de jogar de forma intensa, com a atitude correta, com as emoções equilibradas e de uma forma organizada Acreditamos que a nossa forma de trabalhar é a correta, porque nos tem levado a grandes conquistas".

João Matos concluiu a antevisão reafirmando a confiança de que o Sporting tem "armas fortes e suficientes para levar de vencida o jogo".