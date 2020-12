João Matos radiante com conquista da Taça «É mais um momento histórico para o Sporting»

Capitão de equipa do Sporting, João Matos não poderia estar mais feliz pela conquista da Taça de Portugal. O craque leonino fala num momento histórico e assume que todo o plantel estava já ansioso pela disputa da final desta prova - que foi adiada para esta fase devido à situação de pandemia. No seu caso em particular, João Matos admite que esta conquista é especial.





"Acima de tudo, fica a terceira conquista seguida da Taça de Portugal para o Sporting. É mais um momento histórico para o clube. Ansiávamos muito jogar esta final, depois de termos eliminado o Benfica nos quartos de final. Concretizou-se e fomos superiores na 'final four'. Fomos superiores, soubemos sofrer e o Braga teve mérito de nos encostar muitas vezes no nosso meio-campo. Fomos superiores em quase todos os momentos do jogo e somos merecedores deste título", começou por dizer."É um momento muito especial para mim. Estive presente em todas as conquistas do Sporting. Oito troféus é um grande feito, mas isso pouco ou nada interessa. Interessa é que o clube tenha oito taças de Portugal e estamos muito felizes por isso. Nós jogamos para a família sportinguista e este título é dos adeptos. Queríamos muito tê-los connosco e sentimos a falta do apoio presencial deles, mas sabemos que, mesmo longe, estão sempre connosco e são o nosso sexto jogador", concluiu.