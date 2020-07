João Matos renova com o Sporting por três anos

O capitão João Matos, jogador de 33 anos, renovou contrato com a equipa do Sporting por três épocas, até 2023, anunciou este sábado o clube leonino no seu site oficial.

"É uma grande responsabilidade continuar no clube com a braçadeira de capitão", afirmou à Sporting TV João Matos, que representa os leões desde 2002, ano em que chegou para os juvenis, proveniente do Clube de Carnaxide.

A estreia na equipa sénior aconteceu em 2005/06 e, desde então, conquistou uma Liga dos Campeões (2018/19), oito campeonatos, sete edições da Taça de Portugal, outras tantas da Supertaça e ainda duas da Taça da Liga.

"Quem veste esta camisola sabe perfeitamente que aqui é para vencer", frisou ainda o capitão, que se sagrou campeão da Europa em 2018, ao serviço de Portugal.