João Miguel apresentado no campeão italiano

João Miguel é o mais recente reforço do Italservice Pesaro. O pivô português alinhava nos espanhóis do Ribera Navarra e engrossa as fileiras do campeão italiano de futsal.O jogador, de 30 anos, mostrou-se feliz pelo novo desafio. "Muito grato pela oportunidade e apenas dizer que retribuirei com trabalho, empenho e dedicação máxima", frisou João Miguel, que em Portugal alinhou no Candoso, Sp. Braga ou Fafe.