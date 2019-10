João Paulo Jerónimo troca Portimonense por Albufeira Futsal

O fixo João Paulo Jerónimo, de 33 anos, um dos históricos do futsal do Portimonense, tendo ajudado o clube a subir dos distritais à 1.ª Divisão, deixou os alvinegros e ingressou no Albufeira Futsal, que milita na 2.ª Divisão nacional.

O jogador concretizou o sonho de ajudar o Portimonense a chegar ao patamar mais alto da modalidade mas estava a ser pouco utilizado e decidiu dar um novo rumo à sua carreira, trocando o último classificado do escalão principal pelo oitavo da Série F do campeonato da 2.ª Divisão.

João Paulo Jerónimo poderá estrear-se com a nova camisola já este sábado, no duelo entre o Sonâmbulos da Luz de Tavira e o Albufeira Futsal, referente à 5.ª jornada da 2.ª Divisão.