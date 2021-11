João Rocha com público para o duelo entre Sporting e Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 7ª jornada da Liga Placard disputa-se hoje com o Sporting a receber o Sp. Braga e com o público de regresso ao João Rocha. "Será um jogo com um grau de dificuldade elevado. Apesar de não estar a fazer uma grande época a nível de resultados, individualmente o adversário tem jogadores muito fortes", frisa o leão Erick Mendonça.





Já o Benfica visita o Torreense e o pivô Jacaré garante que "a equipa está pronta para mais uma batalha".