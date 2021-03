Joel Nascimento: Calina lembra “um bom miúdo”

A notícia da morte do jovem Joel Nascimento caiu que nem uma bomba, logo pela manhã, na região do Alto Tâmega. Para além de jogar futsal no Grupo Desportivo de Boticas – clube onde deu os primeiros pontapés na bola, em 2011/12, em sub-11 de futebol de 7 –, Joel teve também uma honrosa passagem pelo futebol de 11 do Chaves, emblema ao serviço do qual chegou mesmo a ser capitão nos sub-17. Nessa altura, em 2018/19, ganhou quase tudo numa equipa que tinha Carlos Calina como treinador.

“Quando soube da notícia da morte do Joel nem queria acreditar”, começou por dizer a Record o técnico, de 50 anos, naturalmente comovido com a tragédia que marcou o primeiro dia da semana. “O Joel tinha espírito de liderança e foi por isso que chegou mesmo a ser capitão da nossa equipa. Destacava-se, acima de tudo, pelo seu sentido de responsabilidade e por ser extremamente educado”, continua Carlos Calina, lembrando ainda “um bom miúdo, prestável, e que era amigo dos amigo”. “Tinha qualidade, claro, mas todos sabíamos que o futuro dele ia passar pelos estudos. Era essa a prioridade do Joel”, conclui.