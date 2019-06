Joel Rocha: «Acredito que hoje foi o ponto de viragem»

Naturalmente satisfeito pela conquista do título nacional de futsal , Joel Rocha enalteceu que a vitória do Benfica foi justa perante aquilo que foi a temporada 2018/19, admitindo que este êxito poderá servir de mote para uma senda vitoriosa da formação encarnada."Penso que o Benfica, esta época, foi a melhor equipa em Portugal. Esta reconquista veio em forma de recompensa e a medalha é tão saborosa quanto a dificuldade que tivemos para conquistá-la. Quando, há cinco anos, este clube me convidou, fiquei com um sonho de menino, que hoje foi concretizado: ser campeão em casa. Valeu todas as horas de sacrifício e de trabalho. Para ganhar, é preciso saber perder e o Benfica soube perder.Fomos uma equipa mais racional, não nos esquecemos daquilo que sentimos no ano passado quando perdemos e também quando fomos eliminados da Liga dos Campeões sem derrotas. Sempre procurámos dentro de nossa casa as soluções para conseguir vencer e estou grato, honrado e muito orgulhoso.Senti, com os minutos a passar, a nossa baliza muito bem protegida por homens que se entregaram de corpo e alma por esta camisola. Esse nível de compromisso foi extraordinário. O mérito é completo e total dos jogadores. Todos eles estavam, desde o primeiro dia, comprometidos em serem campeões nacionais. Muito feliz pelos 17 jogadores que compõem este plantel, que são de uma nobreza incrível. Hoje, eles podem dizer que são campeões nacionais de futsal pelo Benfica.A nossa equipa técnica obriga a equipa técnica adversária a ser melhor e eles obrigam-nos também a sermos melhores. É um desafio apaixonante e vai sempre haver um vencedor e um vencido. Não podemos esquecer que o Sporting era tricampeão e campeão europeu. Durante toda a época, o Benfica teve um excelente desempenho. Quando perdemos 6-1 em Alvalade, tudo foi colocado em causa. Viemos para casa procurar soluções e encontrar o nosso caminho, que hoje ficou concluído.Na primeira parte, o Benfica começou muito proativo. Para sermos campeões, tínhamos de ser uma equipa corajosa e assumir o risco de procurar a baliza. Conseguimos ficar na frente por 2-0, só uma grande equipa como o Sporting consegue empatar, mas nós não abanámos. Ainda consentimos o 4-3 e depois, na segunda parte, não houve golos, o que é raro acontecer, mas premeia claramente a nossa qualidade defensiva.Tem ficado provado que ganhar é difícil. Repetir a vitória é ainda mais difícil, mas temos a convicção de que esta vitória pode ser, e tudo faremos para que seja, a inversão de um ciclo de vitórias que queremos trazer para a nossa casa. Esta equipa está hoje muito mais preparada para ganhar de forma consecutiva e consistente. Acredito que hoje foi o ponto de viragem. Acredito que estamos no caminho certo, mas temos de continuar a trabalhar para conseguir isso.Quando adormecer, vou ficar de consciência tranquila, porque ajudei a engrandecer o Benfica. Hoje, é um dia muito feliz e especial. Dedico esta vitória ao presidente, que sempre acreditou em nós, e à equipa técnica multidisciplinar. Todos merecem uma palavra de gratidão."