Joel Rocha ambicioso na apresentação como treinador do Sp. Braga

Joel Rocha foi oficializado como treinador do Sp. Braga e o discurso na apresentação não podia ser mais ambicioso.





“Estou muito entusiasmado! Vamos dar o melhor de nós para que a equipa de futsal do Sp. Braga possa honrar e dignificar um clube centenário. Não tenho dúvidas de que, a partir de hoje, todos, em Portugal e no estrangeiro, vão olhar para o Sp. Braga com outros olhos”, afirmou o técnico, de 40 anos, em declarações aos meios oficiais dos minhotos.

Depois de ter treinado Fundão (de 2010/11 a 2013/14) e Benfica (de 2014/15 a 2020/21) na 1ª divisão do futsal português, Joel Rocha chega a Braga para substituir Bruno Guimarães, demitido na semana passada face aos maus resultados. Com oito jornadas já realizadas na Liga Placard, o Sp. Braga ocupa o 9º lugar, com nove pontos.